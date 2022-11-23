國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉22日參加「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克（Fatih Kucuk）彩繪台灣讀出希望」活動，盼翻轉偏鄉教育。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉22日參加「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克（Fatih Kucuk）彩繪台灣讀出希望」活動，盼翻轉偏鄉教育。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

一向關心偏鄉教育的蘇清泉即使在分秒必爭的選戰行程中，22日仍應周大觀文教基金會與崎峰國小的邀請，參加「用畫改變世界—土耳其色盲藝術家法提庫屈克（Fatih Kucuk）彩繪台灣讀出希望」的活動，盼藉此一起翻轉偏鄉教育。

法提庫屈克關心偏鄉兒童的教育與發展，足跡遍布歐亞地區，已經到過200多所偏鄉學校彩繪。他認為美可以改變世界、改變人的本質、美化人的靈魂，進而身體力行，開始他的跨國藝術義工生涯。

為此，蘇清泉深深佩服法提庫屈克突破自身色盲的限制，轉化成為創作的優勢，並且發揮無國界的愛，在2019年就曾經到台東池上萬安國小，振興分校創作一幅「振興壁畫」。蘇清泉說，這次法提庫屈克到屏東林邊鄉的崎峰國小留下一幅美麗的畫作，讓只有67位學童的漁村老舊小學頓時增添繽紛色彩，全校師生與在地人士也都充滿喜悅。

蘇清泉指出，他長期關心屏東縣的教育，尤其是非山非市與偏鄉學校的教育平權，屏東縣有91所6班以下的國小，全台灣第二多，他對於縣府目前採取廢校或併校的作法，缺乏積極有創意的策略，頗不以為然。

蘇清泉說，他曾提出設立「特色學校」或「實驗學校」作為活化偏鄉國中小學的策略，以林邊鄉的崎峰國小為例，這所學校將近70年，校園裡老樹參天，附近有大鵬灣、崎峰濕地，自然生態資源豐富，縣府應該挹注資源，優化學校的教育內涵，規畫自然生態探索、漁村藝術人文、創作營等特色課程，進一步與縣內或其他城市的國小合作，吸引外地學校到崎峰國小體驗，既可顧及偏鄉孩子的教育平權，也能作為教育交流的場所。

「應用之妙存乎一心」。蘇清泉強調，他不忍再看到屏東的學校被縣府忽視，剛好法提庫屈克也很想在台灣複製他在土耳其卡斯村的經驗，他看到這個契機，與法提庫屈克相約用藝術創作翻轉屏東的偏鄉教育，讓屏東縣的所有孩子們從小就與世界接軌，用畫、用美改變家鄉，改變世界。