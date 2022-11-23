選舉進入最後倒數，藍綠市長候選人都將在25日分別在板橋第一運動場前廣場，及新府路舉辦大型集會活動，適逢市民廣場歡樂耶誕城光雕秀，預估新板地區將湧入逾8萬人。新北交通局長鍾鳴時表示，交通局將啟動交通戰情室監控車流，周邊主要道路亦將彈性實施交通管制，籲請用路人提早改道，避免壅塞。

交通局長鍾鳴時指出，因應周五晚上下班尖峰及三處大型活動，新板地區交通影響範圍較大，其中新府路（中山路至區運路間）自11月24日週四晚上7時起至26日凌晨3時採雙向封閉，屆時公車將配合改道。

為確保板橋民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路等主要幹線交通順暢，警察局將加強取締違停車輛，提高重點違規路段巡邏頻率，交通局交控中心並將視活動周邊主要道路範圍車流量機動調整路口號誌秒數，以維持人車通行安全。

鍾鳴時亦提醒，原行駛新府路的公車307、577和651路線，管制期間將改駛中山路，受影響公車站位為深丘里站。惟當中山路、新府路受阻路口活動人潮溢出時，將機動調整所有公車改駛文化路進出板橋公車站，屆時影響站位有深丘里站、民權路口站、新北市政府站等，請民眾提前由區運路或至板橋公車站搭乘。

新北市交通局呼籲，民眾來新板地區參加活動，可多利用高鐵、台鐵、捷運環狀線及板南線至板橋站，亦可利用多達50線公車（車頭LED標註行經歡樂耶誕城），相關交通資訊可參閱大臺北公車網頁查詢(https://ebus.gov.taipei/)，也請大家都能保持平安和歡樂的心情參加活動。