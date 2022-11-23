（85度C搶攻耶誕市場，11/24日至12/25日聖誕主題款切片蛋糕第2件8折。圖／85度C) 搶耶誕美食商機，85度C嚴選TWININGS唐寧四紅果茶、法國樂比RAVIFRUIT水果果泥、法國BOIRON保虹果泥等多種進口食材，打造四款切片和三款整膜聖誕主題蛋糕，款款可口又充滿聖誕氛圍，11月24日起至12月25日主題切片蛋糕第二件8折，全台限量販售，預估今年聖誕檔期銷售25萬個蛋糕，銷售金額2,700萬元。耶誕節儀式感要足，不論是慶生或派對，85度C耶誕節主題款蛋糕都超合適，並能使用85cafe APP跨店取購買，透過社群媒體轉贈好友，心意不受地區限制。85度C今年推出四款切片蛋糕，粉紅麋鹿、浪漫莓果、萌萌小雪人、巧克力星空，單片價格在62到68元間，11月24日起到12月25日，只要買這四款主題造型切片蛋糕，任選兩款，就可享第二個八折優惠（限門市現場購買、價低者折）。另外85度C整膜聖誕節蛋糕有三款，全部都是6吋，價格在490到500元間，每一款造型繽紛可愛，帶有濃濃異國風。