新竹縣湖口鄉「新湖好室」社會住宅近期順利上網招標後，新豐鄉也傳出好消息。「明新7號」社會住宅成為桃竹竹苗地區首件私有房舍轉型作社會住宅成功案例，繼台北市，也是全台第二例，座落於新豐鄉明新街，共15戶套房提供社會住宅出租使用。

新竹縣政府產業發展處指出，該社會住宅位於新豐鄉大學城社區內其中一棟，樓地板面積約80坪，提供15戶作社會住宅使用，分為一般戶9戶，其餘為經濟弱勢戶3戶及社會弱勢戶3戶。

該社會住宅鄰近明新科技大學及明新自辦市地重劃區，周邊距湖口工業區及竹北台元科技園區皆在交通時間約15分鐘左右車程範圍，鄰近坪頂重劃區生活機能完善，整體而言，生活機能趨於完備。

內政部國家住都中心為舒緩旅館經營困境、提高社會住宅供給、活化公有閒置房舍等目標，持續推動運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅補助計畫，凡旅館、民宅及公有房舍有意加入者，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。加入社會住宅的建築物可享有租稅優惠，免徵地價稅、房屋稅，租金收入也免徵營業稅。

產發處表示，竹縣府會持續與中央共同推動社會住宅，目前規劃竹北市有2處基地、竹東鎮有3處基地、湖口鄉有2處基地，共7處基地，其中湖口鄉「新湖好室」社會住宅新建統包工程經歷2次流標後，近日再次上網招標，總工程經費達7億6,849萬元。