台北東區南洋庶民美食排隊名店「MAMAK檔星馬料理」，11月25日起推出「豪華叻沙祭」三款新品，將原本的經典咖哩叻沙升級，分別加入軟殼蟹、豬、牛肉片，並有著道地雙重口感的米粉、麵（黃麵配米粉），豐富食材一「碗」打盡，在寒冬裡吃得飽足又暖身。

馬來西亞傳統美食「叻沙」帶著椰奶香的微辣滋味，曾被美國赫芬郵報（The Huffington Post）評選為一生必嚐的世界十大美食之一，也是「MAMAK檔星馬料理」的招牌料理，由馬來西亞籍大廚以椰奶與咖哩、香茅、南薑、羅望子等多種香料燉煮而成，挑戰全台最濃的叻沙湯底，冬天吃特別舒服。

「豪華叻沙祭」上市期間，凡於門市選購新品並完成問卷即送加央烤麵包半份（數量有限送完為止，限當場兌換）。除此之外，吃叻沙新品拍照上傳IG，還可以參加抽獎，把叻沙湯底帶回家，隨時隨地享受道地大馬風情。

「MAMAK檔星馬料理」新品「咖哩叻沙軟殼蟹/300元」焊多種香料熬煮的叻沙湯底，帶有椰奶香的微辣湯頭喝來超開胃，碗中除了有鮮蝦、鱈魚丸、水煮蛋、油泡、四季豆…等多種配料，還有一隻炸得香酥的軟殼蟹，吸收了滿滿的湯頭精華，加上道地的米粉、黃麵，澎湃豪華又過癮。「咖哩叻沙豬仔麵/240元」使用甜嫩的台灣豬肉片，搭配鱈魚丸、水煮蛋、油泡、四季豆等多種配料，與香濃微辣的叻沙湯底完美搭配，碗裡同樣有著米粉、黃麵，一次吃到海陸雙享的美味。

「咖哩叻沙牛仔麵/240元」用有嚼勁的牛小排肉片，搭配鱈魚丸、水煮蛋、油泡、四季豆…等多種配料，與香濃微辣的叻沙湯底完美搭配，碗裡同樣有著米粉、黃麵，吃得到南洋的異國風情以及原野牛仔的豪邁感。