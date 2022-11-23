倒數38天即將迎來2023年，不管今年過得如何，只要好好把握，便會得到回報，而大家最在乎的運勢在年底前也會逐漸好轉，這4星座更是如此，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手座、處女座、金牛座、雙魚座在好運的加持下，做任何事能夠事半功倍。

▍射手座

射手座的財運終於回歸了，接下來這段時間，只要能把握機會表現自己，就能夠得到老闆、上司的青睞，也會為升職加薪的考評贏得一個好印象，若想要額外賺取金錢，可多多向外結交新朋友，有望從別人的成功經驗中找到新的賺錢方向。

▍處女座

最後1個月，處女座會發現自己的狀態漸入佳境，雖然多少還是有些工作壓力，但火星在十月底進入第十宮，效率和行動力直線飆升，也帶來許多表現能力的機會，越接近年底，會越能感受到，自己的生活突然放鬆了不少，但是人情往來或應酬也隨之增多，存款自然就不知不覺減少了，不過，縱容自己享受生活，當然是不錯的選擇。

▍金牛座

金牛座在今年花了不少冤枉錢，不過，在最後1個月，會得到回報，因為這些錢會以另外一種方式回流到身上，整體運勢走向一條先苦後甜、先抑後揚的曲線，單身的金牛座在10月底木星進入雙魚，愛情上會有突飛猛進的進展，可以勇敢對喜歡的人告白，甚至有機會閃婚。

▍雙魚座

雙魚座的朋友們，木星在本月底來到你們的命宮，意味著一些幸運的事情會發生在最後1個月，工作方面今年的努力已經夠多了，至於感情方面終於演奏起了浪漫的主旋律，單身者整個人變得更加積極向上，魅力比以前更強了，工作場合上也會有人看到他們認真工作的樣子吸引。