九合一選舉本周六將投票，台南市共開設1540個投開票所。鑑於今年的市長選舉人數比2018年增加1341人，投開票所也增加4個。其中，號稱全台南「最有錢的里」善化區蓮潭里，因選舉人數增加521人，此次也新增1個投開票所。

根據中央選委會的資料，2018年台南市長選舉人數154萬6862人，市議員選舉人數154萬2070人。今年九合一選舉，台南市長選舉人數154萬8203人，議員選舉人數154萬3218人。

從行政區來看，前3大票倉分別為：永康區19萬多人、安南區16萬多人、東區14萬多人。各投開票所中，選舉人數最多的投票所，依序為：南區1223投票所（明興社區活動中心）1979人、東區1258投票所（崇學國小）1961人、永康區829投票所（永康國小）1894人；選舉人數最少的投票所，則是龍崎區1535投票所（大溪清水宮）132人。

至於科技新貴住戶居多的善化區蓮潭里，2018年的選舉人數3324人，今年的選舉人數3845人，由於增加521人，也將新增1個投開票所，共開設3個投開票所。

台南市選委會表示，歷年選舉規畫開設的投開票所地點有增有減，為讓選民順暢投票，此次新增的4個投開票所，主要都是為了減低鄰近投開票所的投票人數，但也要有適合的場地才行。