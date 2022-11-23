你的職涯目標是什麼？你追求的是高薪還是工作上帶來的成就感？今年27歲的蘇竑浩分享自己從事房仲業務工作兩者皆可獲得！不只賺取百萬年薪，更是客戶圓成家夢的推手。蘇竑浩大學4年期間在餐飲業實習，雖然晉升為主管但薪資成長有限，且工時長達10小時，想跟同齡人做出區別，蘇竑浩認為業務工作是一項很好的選項，除了底薪之外還有業績獎金，所付出的努力能得到相對應的回饋，蘇竑浩決定加入高總價的房仲業務，讓收入不會再有玻璃天花板！

永慶房屋一對ㄧ師徒制助新人上手工作

蘇竑浩分享，選擇加入永慶房屋的其中一個原因是當初推薦他進來的張忠祖學長，也是他剛入行時的重要師父，透過一對一的師徒制度能幫助房仲新人上手工作，對於服務技巧、交易流程等等細節都能向師父討教，張忠祖也經常把徒弟帶在身邊，幫助新人有更多「實戰經驗」，能夠加速熟悉工作內容。

然而起初業績表現並不亮眼的蘇竑浩，曾在第一年就動了想放棄的念頭，然而看到身邊學長姐成功的模樣，讓他也想成為表現亮眼的經紀人，加上師父忠祖鼓勵他，第一年本來就是奠定基礎、好好學習的時候，即使沒有成交也不用太過於擔心，第二年才是把實力展現出來，拉開距離的關鍵。

在師父的激勵下，蘇竑浩在工作上並沒有因此消極，反而維持高服務量，完成店長與學長的交辦工作，累積服務經驗，第二年果然業績像倒吃甘蔗一樣好起來，創下近千萬的業績，晉升百萬年薪一族、收入更是翻3倍的成長，相較於過去已經寫下人生另一項紀錄！

永慶房屋蘇竑浩(圖左)加入永慶後，不僅收入翻3倍成長，更帶來滿滿的成就感。（圖/ 永慶房屋提供）

菜鳥房仲晉級的成功關鍵：持續經營、客製化溝通技巧

提及業績成長的關鍵，蘇竑浩分享，服務業經驗已練就不怕生的個性，但一開始接觸有買賣需求的客戶還是較欠缺專業性的溝通技巧，是靠著持續經營每位客戶，累積客源，頻繁接觸後就能了解每位客戶的性格、適合的溝通方式，建立彼此熟悉度、信任感，給客戶建議時就不容易在對話中尷尬，更具說服力。

蘇竑浩也鼓勵新進人員不要一味的急著想成交，不只會給自己過大的心理壓力，也會影響工作的表現，順利完成工作項目，強化房市專業知識，當你具備專業知識才能給客戶到位的服務，持續累積一定會有嶄露頭角的一天。

在店長與團隊的互助合作下，在永慶做業績ㄧ點也不難。（圖/永慶房屋提供）

透明化晉升制度 蘇竑浩為自已加薪無上限

加入永慶即將滿四年的蘇竑浩，業績年年逐步成長，早已從業務菜鳥蛻變為可以帶領新人的學長，蘇竑浩笑著說：「原來在這行是真的可以賺到錢！除了底薪與業績獎金外，還有經紀人獨有的永者幣制度，光是今年1~8月已累積將近6萬永者幣！可以兌換許多家電、禮券，真的是職場大確幸，還有透明的月月晉升制度，只要晉升一級就會加薪，在永慶的第二年就成功晉升了19級，公司為鼓勵員工還有海外旅遊獎勵，今年成功拿下最大獎14萬的獎勵，創下最高月收入30萬的亮眼成績，掌握工作方向後，在永慶做業績一點也不難。」