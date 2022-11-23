衛福部長薛瑞元日前稱確診者不能投票，是為符合促進公共利益「沒有違憲」，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安酸「跑來搶大法官的工作」，薛為此竟反嗆「實在懷疑蔣委員的法律學位怎麼來的！」，因行政機關都須確認其行政作為合憲。但薛瑞元的說法今被法律學者打臉，政治大學法律學系副教授廖元豪表示，大法官解釋憲法得經過審議、研究、辯論、投票，薛的說法幾乎就是說「只要我們做了，就是合憲的！」、「要說他自命大法官，還是抬舉了呢」。

廖元豪今(23)日在臉書指出，薛瑞元「釋憲」問題在於，行政機關行使職權，不是「要對行政作為有合憲性的確信」，而是要認真「檢視」自己的行為是否合憲。薛瑞元的說法幾乎就是說，「只要我們做了，就是合憲的！」哪有一絲詳盡檢視，認真回應，把憲法放在心中的味道？廖元豪諷刺表示，要說他自命大法官，還是抬舉了。廖元豪表示，大法官解釋憲法，還得審議、研究、辯論、投票，哪有這樣一個人出來大剌剌隨便講的？

廖元豪也提出四點解釋，一、政府機關行使職權，必須恪遵憲法。因此在做各種決策時，當然要檢視這是否合乎憲法。二、在判斷系爭措施是否合乎憲法時，必須遵循憲法文義、判解以及學理。行政機關不能像大法官一樣推翻釋憲先例。三、在涉及人民重要憲法權利時，必須全力採取「不侵害」的方法去處理（例如，儘量讓人民可以投票）。四、行政機關行使職權遇有憲法爭議，必須要啟動嚴謹、深度的法律專業審議程序，去判斷系爭行為是否違憲；而不是自己說或叫法規會背書說「本機關所為都合憲」。廖元豪諷刺表示，那就不只是自命大法官，而是自為神諭了。

薛瑞元的言行，也讓廖元豪想起前美國總統尼克森一句遭人咒罵，遺臭萬年的名言：「嗯，當總統做了這件事，那就表示這件事不違法（"Well, when the president does it, that means that it is not illegal."）」。這句話的背景是記者問尼克森，如果為了國家利益，總統可否做一些違法的事？廖元豪直言，薛部長的話，儼然尼克森上身。