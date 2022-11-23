台中神岡一處廠房在上月26日發現桶屍，一名年約40歲男子遺體被以透明塑膠袋、藍色床包套住，蜷塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，該處工廠承租人、死者蔡姓女友涉重嫌，檢警將她由證人改列為被告，訊後先請回、限制出境，台中地檢署日前向法院聲請羈押禁見獲准。
檢警原先以證人身分傳喚蔡女調查，確認死者為蔡女男友後，查出死者生前曾與蔡女有金錢糾紛，蔡女曾幫忙償還百萬債務，檢方認為她涉重嫌，轉列為被告，訊後已請回、限制出境，不排除有其他共犯，但蔡女矢口否認、喊冤，稱水泥攪拌機是死者要她買的，甚至說「我講的你們又不相信，幹嘛問」態度異常冷靜。
台中神岡一處廠房在上月26日發現桶屍，一名年約40歲男子遺體被以透明塑膠袋、藍色床包套住，蜷塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，桶外露出1隻左手前臂，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，檢警已鎖定特定涉案人全力追緝，已釐清案情。
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