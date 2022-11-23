上緯投控(3708)緯與國立中興大學簽署合作意向書，雙方將合作落實培育循環經濟相關產業所需研究人才與解決循環經濟產業問題。

上緯將在計劃期間5年內投入共4,000萬，將提供獎助學金予循環經濟研究學院學生，以培養企業所需國內與國際人才，並規劃於循環經濟研究學院設立循環材料相關研究中心，共同合作開發各項循環經濟專案，以大幅提升學術與產業的結合。

上緯投控董事長蔡朝陽說，近年因應氣候變遷及資源有限，循環經濟儼然 已成為全球共識。上緯自創立即致力於綠色循環材料的研發，我們很高興此次與中興大學合作，共同培育循環經濟領域人才，上緯將持續落實我們的slogan「致力碳中和、創生新材料」，為保護地球共盡心力。

國立中興大學校長薛富盛說，今年9月興大進駐中興新村南核心，設立亞 洲第一所循環經濟研究學院，發展新農業、智慧科技、綠色半導體三大重點領域，循環經濟與未來產業及社會的發展息息相關。興大進駐南投後，積極與南投指標 性的產業合作，此次與上緯公司合作，希望雙方共同帶動中臺灣的產業與社會發展。