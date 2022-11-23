網路設備製造商愛立信(Ericsson)周二宣布，將在英國投資鉅資進行6G行動網路研究，並與英國大學合作研究硬體安全、人工智慧、認知網路和量子運算。

愛立信說，該項為期十年的計畫，將有助於推動下一代6G網路的發展，並預計6G網路在2030年左右投入商業使用。愛立信也為英國全部4個5G行動網路提供了設備。

愛立信在英國和愛爾蘭地區的執行長Katherine Ainley表示，英國的大學正在一些支持下一代網路技術方面，展開領先全球的研究。「我們將在英國建立一支由20名經驗豐富的研究人員所組成的團隊，我們還將考慮資助學生」，Ainley說：「我們最初的焦點將放在6G網路和硬體安全」。

執行長說，新團隊將與愛立信在12個國家的現有17個研究網絡形成互補關係。

她表示，可能合作的大學包括Surrey、Bristol和曼徹斯特大學。Ainley補充說，從與研究人員的接觸到商業化技術的發展，通常需要8至10年的時間。

英國政府表示，愛立信的投資是對該國電信業投下的「一張巨大的信任票」。英國政府補充說，將很快公佈有關6G技術的戰略。