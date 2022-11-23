受到上周外資重新流入新興市場，台股又是亞股中指標項目之一，激勵股價一路向上，周二台股開低走高，因晶圓龍頭尾盤拉抬，持續高檔整理。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，基本上台股加權指數走勢仍以高檔震盪為主，選後個股表現預期也會以跌深的中小型股為優先反彈標的，今年有部分產業表現亮眼；不過，記憶體、部分消費產業受之前疫情影響，少數表現不如預期，選後將以個股表現為主，目前持續看好的產業如:伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等族群。

就傳統產業部分，周書玄認為，基本上台股加權指數走勢仍以高檔震盪為主，選後個股表現預期也會以跌深的中小型股為優先反彈標的，今年有部分產業表現亮眼，特別是生產基地移出中國大陸的成衣、高爾夫球桿等族群，財報大幅優於預期；至於短線上看好的非電子產業，舉例來說有如汽車零組件、觀光、零售、航空零組件、生技醫材等可望受惠。

操作上，周書玄表示，看好投資方向有三: 第一、各行業財務報表現亮眼、體質健全之龍頭股，延續上半年業績成長，且下半年甚至明年持續看好，例如:伺服器、半導體IP等。第二、EPS調整過跌深反彈的個股，由於過去一年因缺工缺料、缺晶片，下游出貨組裝受影響，但隨疫情逐漸緩和，生活回歸正軌，這些超跌的個股則營收可望穩定成長。第三、ESG類股，在台灣政策支持者，例如綠能中的太陽能、風力發電等廠商，具中長期表現機會。

至於金融類股方面，大華優利高填息30(00918)經理人鄭翰紘表示，今年以來因升息形成的高利率環境，讓各大上市金控的投資部位虧損嚴重，加上過去高基期對比下，獲利大幅衰退，連帶影響股價表現。然而，隨著利率接近高峰，以及投資人的預期心理，金融類股股價應該下檔有撐。此外，利率上升將有利於銀行存放款利差擴大，對營收表現有正面影響，後市值得持續關注。