台中地檢署查獲首例以保育類長鬃山羊肉賄選案。台中市和平區區民代表選舉管姓候選人涉嫌委託獵捕台灣特有種、保育類長鬃山羊，以部落分享為由餽贈選民羊肉賄選，檢警昨天兵分8路搜索帶回9人調查，檢方複訊後，今天各依違反《選罷法》、《野生動物保育法》等罪嫌，諭令管以10萬元交保、3名受賄選民以1萬元交保。

台中地檢署檢察官黃裕峯指揮重案支援中心檢察事務官、保四總隊及台中市刑大、第二分局及太平分局，22日一早兵分8路搜索，查獲管姓區民代表選舉候選人涉嫌以長鬃山羊肉、和平水果及現金等向選民期約賄選，帶回管、3名收賄選民等共9人調查。

檢警追查，管涉嫌在今年9月下旬委託專業獵人獵捕1頭台灣特有種、保育類長鬃山羊，並在住處兼競選總部服務處，以部落獵捕成果分享為由，餽贈選民山羊肉、甜柿及數百元現金等，請求投票支持。

檢方複訊後，認定管涉嫌違反《野生動物保育法》非法捕獵保育類動物、《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪等，罪嫌重大，諭知以10萬元交保候傳，另3名收賄選民各以1萬元交保。