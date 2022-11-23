2022卡達世界盃足球賽將20日開幕，國內也掀起一股世足熱，不少球迷紛紛購買運動彩券試手氣，昨日（22日）被視為奪冠熱門的阿根廷，首戰對上沙烏地阿拉伯，竟大爆冷門以1:2輸球，讓眾多球迷難以置信，而下注阿根廷贏球的網紅鳳梨，也在臉書曬出一張梗圖，並感嘆「我無法理解阿根廷到底是發生什麼事」，引發網友熱議。

奪冠熱門阿根廷昨(22日)首戰對上沙烏地阿拉伯，竟大爆冷門以1:2輸球，對此，再次下注輸錢的網紅鳳梨，在臉書發文感嘆：「上次歐洲盃被C羅弄一個壞掉…這次世界盃被梅C弄一個整組壞光光」，接著疑惑表示：「我無法理解阿根廷到底是發生什麼事」，接著附上自己身穿巴西球衣，跪在地上無語問蒼天的P圖，短短時間吸引近3萬人按讚。

鳳梨更在留言區寫下：「我無法接受阿拉伯獨贏這件事...我現在腦海中全是人生的跑馬燈」，網友見狀紛紛回應：「可以請你每天發你下注哪隊嗎？下你反隊，生活可以改善」、「幸好這次我找到明燈」、「有發現你跟有西的名字好像八字不合嗎」、「總要有大爆冷門！莊家才可以賺一些來發紅包」、「梅西都在哭泣了」、「球是圓的，只能說什麼結果都有可能啊」、「你就直接告訴大家你買哪一隊，大家買相反，讓大家賺點零用錢好了」、「我決定跟你的牌……反壓」。