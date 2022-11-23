碳纖維複合材料大廠拓凱實業因高端自行車零件、球拍及安全帽等運動休閒類產品接單、出貨均成長，第三季EPS達9.37元，創單季新高；前三季EPS攀升至20.4元，飆史上新高。23日下午將參加證交所舉辦法說會，說明第三季營運成果及未來營運展望。

拓凱今年接單及出貨未受大陸封城及俄烏戰爭太多影響，第三季合併營收31.7億元、匯兌收益超過4億元挹注，本期淨利9.04億元，EPS從去年同期1.81元翻倍增至9.37元，締造單季獲利新高。前三季合併營收80.29億元、本期淨利19.87億元、EPS由去年同期6.31元增至20.40元，締造史上新高。

拓凱指出，前三季獲利倍增主因，是延續疫後各項運動活動增溫，帶旺高端自行車零組件、複材安全帽及球拍等運動休閒類接單暢旺，帶動營收大幅增長。各國邊境陸續解封，全球航空商務及旅行明顯復甦，飛機座椅等航空內裝產品訂單需求也穩步回升，加上新台幣、人民幣兌美元匯率雙雙貶值，上億元匯兌收益挹注，是前三季賺兩個資本額以上的主因。