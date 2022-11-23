股神巴菲特（Warren Buffett）再傳減持大陸新能源汽車與電池大廠比亞迪，香港聯交所22日夜間披露，巴菲特投資旗艦波克夏（BRK）上周四（17日）出售322.55萬股比亞迪H股，每股作價195.42港幣，其持股量由16.28％減至15.99％，套現6.3億港幣。

綜合港媒報導，比亞迪H股股價23日逆市開低1.5％至175.5港幣，比亞迪A股報人民幣248元，跌0.98％。

巴菲特上周減持的最新行動跨越1％的披露門檻，最新披露文件顯示，波克夏仍持有1.76億股比亞迪H股，較11月8日時的1.82億股減少692.05萬股，降幅0.63％，以11月9日至17日每股平均價189.06港幣計算，套現約13.08億港幣。

報導稱，巴菲特近期明顯加快賣出速度，簡單推算，巴菲特11月起減持2,450.25萬股比亞迪，套現逾46億港幣。巴菲特第一次披露賣出日期是在8月底，第二次是9月初，第三次是11月4日，第四次11月10日，第五次則為11月22日。