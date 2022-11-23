國民黨新竹市長候選人林耕仁「市府工程煉金術？」記者會，質疑新竹市政府許多工程經費不斷飆升，背後有工程煉金術3招，林耕仁指出，許多市民都在質疑，為什麼工程經費不斷暴增？為什麼契約不斷變更？為什麼工程一直延宕？

林耕仁表示，市府許多工程經費三級跳，最經典的就是新竹棒球場，從3.5億元追加到12億元，直接暴漲3.5倍，而最離奇的就是新竹大車站，還沒開工就從50億元變65億元，再飆升到104億元。

林耕仁說，不只如此，香山綜合休閒運動館8次流標從1.8億元追加到2.3億元，關埔國小從8.2億元漲到13.6億元，圖書館總館流標13次，從9.3億元跳升到14.7億元，都增加了5、6成的經費，他批林智堅與沈慧虹不斷標榜「錢都花在刀口上」，但從案例看來，根本都在騙。

此外，林耕仁也批評，林智堅與沈慧虹主政的公共工程中，經常變更設計或契約。例如，新竹公園再生工程8次變更設計，經費從4.05億元增加至6.75億元，波光市集的工程4次契約變更，經費從9800萬元增加到1.45億元，大坪頂納骨塔新建工程也有4次契約變更，經費從2.5億元增加至4.5億元，甚至連東門城光雕展也變更了3次，從3800萬元一路增加到1.03億元。

最後，林耕仁也質疑，台灣館在林智堅上任後就停擺，直到現在仍荒廢，林智堅在2017年宣布把台灣館轉型為「兒童探索館」，最誇張的是今年3月才說要延到暑假開幕，9月就爆出廠商財務不佳被解約。林耕仁痛批，2億多元的重大工程卻完全無法掌握進度，難道這就是沈慧虹所謂的「內部管控沒少過」？這種建設品質怎讓人不生疑慮？

林耕仁強調，林智堅與沈慧虹不斷標榜工程到處得獎，但市民心中的質疑，不是用「得獎」就可以掩飾，背後是否藏有弊端，也承諾當選後將盡速查明真相。