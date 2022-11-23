大陸《農民日報》23日報導，「為菜賣不出去，大面積種植，又沒有客商來收，我們採取了沒有辦法的辦法，直接把它給毀掉了。」近日，一位山東曹縣農民遭遇「芹菜賣難」的視訊在網路上引發了網友的關注和共鳴。視訊中，農民低頭看向已經犁平的土地，計算著有將近十萬斤蔬菜就這樣被毀掉的場景，看著令人心疼、也令人心酸。

初冬時節，本應是蔬菜緊俏、購銷兩旺的好時節。曹縣蔬菜為何在地頭就遭遇賣難？

據相關媒體報導，雖然並沒有新冠肺炎疫情高風險區，但能夠進入曹縣韓集鎮拉菜的貨商卻寥寥無幾：凡是外地來拉菜的車，必須提前三天進行報備，而鄭州和西北五省分等地的貨車，即便提前報備也過不來；凡是本地貨車拉菜外出，即便不經過疫情風險區，回鄉後也要「居家隔離七天」。如此，曹縣蔬菜的「出縣」之路自然阻礙重重。

曹縣蔬菜面臨的窘境並非個案。近期，多地都有蔬菜滯銷的現象。在相關視頻的評論區，不少地方的網友反映，自己家鄉的蔬菜也正遭遇賣難，為了騰茬種小麥，一些農民只能忍痛將綠油油的蔬菜直接毀在地裡。而來自北京新發地市場的一分調查報告顯示，從10月底到11月初，蔬菜的地頭價與市場價走勢「背道而馳」，一些品類的蔬菜地頭價從一元（人民幣，下同，約合新台幣4.35元）跌至幾毛、甚至幾分，而新發地市場的蔬菜價格周環比上漲了9.03％。調查報告列舉的諸多原因中，「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸過期重採重排」位列其中。顯然，疫情中的「交通梗阻」已經成為蔬菜滯銷中不可忽視的重要因素。

疫情時期，諸多不易。當前，大陸國內新發疫情不斷出現。從整體來看，生鮮農產品的物流必然會受到一定程度的影響，但是具體到一時一地，「梗阻」是否可以盡量避免和減輕？日前發布的「二十條」疫情防控優化調整措施，就是在與病毒鬥智鬥勇中反覆運算升級出的最新版「疫情防控指南書」，為科學精準地做好下一步疫情防控工作指明了方向。

我們需要更加精準的落實。比如，一些地方出現的外地客商拉不了菜的情況，交通運輸部已有明確規定，嚴禁以車籍地、戶籍地為依據，或有涉疫地區行程為由限制貨車通行。針對檢查站排隊時間過長的問題，交通運輸部也明確了貨車通行「即采即走即追」的要求。簡單地說，貨車前來運菜，司機只需採集了核酸樣本即可繼續前行，連核酸結果都不用等。更不能因為是「外地車」，就要區別對待、層層審批。

報導稱，應當有更具有人情味和創造性的辦法。11月19日河南省專門出台了十條措施助農賣菜，不僅嚴禁「層層加碼」，多措並舉幫助菜農對接銷路，還創新了「一車一證一線路，有效期內車輛可以多次往返」的辦法。可見，落實「二十條」絕不是簡簡單單地「開個會」「讀一讀」，而是深入把握、因地制宜、量體裁衣。據悉，曹縣也正在結合本縣情況，調整防疫措施，全力暢通交通大動脈和物流微循環，效果如何，值得期待。

報導指，應當有更大的責任感和擔當。有人可能會說，疫情多變、病毒狡猾，基層治理力量有限，一輛外來的貨車就可能帶來一個安全隱患，到底是一家的菜賣出去重要，還是一縣的疫情防控更重要？但是疫情防控不是「二選一」的單選題，如何在最大限度保護人民生命安全和身體健康的同時，最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響，實現社會整體利益最大化，這裡面關係著一連串具體的工作鏈條，環環考驗著一地基層治理的精細度，更考驗著基層工作者的作風。如果說，在疫情發生之初，這樣的要求是對基層政府的一道「附加題」，那麼在我們付出了巨大的努力，積攢了足夠多的鬥爭經驗之後，這已經是一道「必答題」，是基層政府必須邁過的一道坎。

回過頭去看文章開頭提到的視訊，遭遇困境的菜農聲音嘶啞哽咽，令人心酸。要知道，數以十萬斤計的蔬菜毀在地裡，就是農民一年的光景掉在了水裡，就是農民的淚流在了心裡。今年的就業壓力大、外出務工難，回鄉種地是不少農民重要的增收管道。據調研，今年一些地方的蔬菜種植面積有所增加，農民在種菜方面的投入也增加了。疫情之下消費萎縮，本來就給蔬菜銷售帶來一定壓力，更需要地方有關部門能多多幫一把。

當然，這絕不是說只要經濟不顧防疫，更非意味著要「躺平」、當甩手掌櫃。堅持人民至上、生命至上，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，我們既要杜絕「一封了之」的做法，也要防範「一放了之」的傾向。任何執行上的不精準、不科學，最終都會由當地的老百姓為之埋單。

報導表示，市民要吃菜，農民要收入，農時也不等人。要齊心協力、科學防疫、多措並舉，給運送蔬菜的車輛多開「綠燈」、少添「梗阻」，讓田間新鮮的蔬菜熱氣騰騰地端上千家萬戶的餐桌，讓每一位耕耘者都能勤有所得。一蔬一飯的相守之間，我們必定能穿越寒冬，春暖花開。