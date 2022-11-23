政治大學法律系副教授廖元豪表示，讓他想起前美國總統尼克森遺臭萬年的名言，「當總統做了這件事，那就表示這件事不違法。」薛部長儼然尼克森上身。（摘自廖元豪臉書）

衛福部長薛瑞元稱確診者無法投票「合憲」；國民黨台北市長候選人蔣萬安則怒嗆，薛瑞元才剛接衛福部長，現在卻搶做大法官工作。對此，政治大學法律系副教授廖元豪表示，讓他想起前美國總統尼克森遺臭萬年的名言，「當總統做了這件事，那就表示這件事不違法。」薛部長儼然尼克森上身。他還嗆，行為是否違憲，不是自己說或法規會背書，那不只是自命大法官，而是自為神諭。

國民黨台北市長候選人蔣萬安也批評薛瑞元是「搶做大法官工作」。對此薛瑞元今表示，「不知道蔣委員法律學位怎麼來。」薛瑞元還說，行政機關依法行政，就要對行政作為有合憲性的確信，這是行政法學的ABC，任何學過行政法學的人都該知道。

廖元豪則解釋，政府機關行使職權，必須恪遵憲法，因此在做各種決策時，當然要檢視這是否合乎憲法；在判斷政策是否合乎憲法時，必須遵循憲法文義、判解以及學理，行政機關不能像大法官一樣推翻釋憲先例。

他還說，在涉及人民重要憲法權利時，必須全力採取「不侵害」的方法去處理，例如，盡量讓人民可以投票；行政機關行使職權遇有憲法爭議，必須要啟動嚴謹、深度的法律專業審議程序，去判斷行為是否違憲；而不是自己說或叫法規會背書說「本機關所為都合憲」，那就不只是自命大法官，而是自為神諭。

廖元豪指出，薛部長的「釋憲」問題在於，行政機關行使職權，不是「要對行政作為有合憲性的確信」，而是要認真「檢視」自己的行為是否合憲；薛部長的說法幾乎就是說，「只要我們做了，就是合憲的」，哪有詳盡檢視，認真回應，把憲法放在心中的味道？

廖元豪還酸，「要說他自命大法官，還是抬舉了，大法官解釋憲法，還得審議、研究、辯論、投票，哪有這樣一個人出來大剌剌隨便講的？」這讓他想起前美國總統尼克森一句遭人咒罵，遺臭萬年的名言，「當總統做了這件事，那就表示這件事不違法。」薛部長的話，儼然尼克森上身。