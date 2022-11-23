南韓知名男星李昇基，日前爆出出道18年來沒拿到任何音源收入，與公司反應卻遭置之不理的爭議，瞬間點燃粉絲怒火，紛紛要求公司提出解釋、替李昇基爭取權益，就連音樂手好友李炳浩也看不下去出面發聲。而李昇基的經紀公司HOOK娛樂社長雖出面道歉，仍無法澆熄粉絲怒氣，稍早甚至開整排貨車前往經紀公司前示威抗議，網路上也爆出更多HOOK娛樂的黑料，再度引發熱烈討論。

今日推特上瘋傳一段影片，李昇基的粉絲在稍早開著電子看板貨車，聚集在李昇基的經紀公司HOOK娛樂門口示威抗議，上面還不斷出現「李昇基18年奴隸契約，HOOK音源清算竟是0元，支持李昇基」等字樣，吸引各家韓國媒體爭相報導。而HOOK娛樂在代表權珍英於21日晚間出面道歉後便神隱，沒再出面對外說明，但粉絲仍相當不滿。

網路上也開始出現各種謠言，有網友指出李昇基在公司裡多年來的付出，抽成比例卻一直都是6比4，相當不合理，而在演藝圈擁有一定地位的李瑞鎮及朴敏英則是8比2。公司提供給李昇基的保母車也不是最舒服、最新型的，後來只好坐自己以工作室名義所買的好車來跑行程。

另外，還有網友透露HOOK娛樂高層將公司的最高層違法當作住處使用，而且一住就住了10年以上；李昇基所持有的公司信用卡額度只有200萬韓幣（約台幣4.6萬元），但其他旗下藝人像是朴敏英和李瑞鎮的金額就比較高一點；而代表權珍英的信用卡額度，更高達韓幣8000萬元（約台幣185萬元），因此代表和理事們出國旅行的飲食費、住宿費、精品購物和機票費用，都刷公司信用卡，高層人士在各大精品甚至還是VVIP TOP5等級，相當奢侈。對此，HOOK娛樂到目前為止都沒有出面回應。