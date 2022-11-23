衛福部長薛瑞元指民進黨台北市長候選人陳時中因擋疫苗掮客財路而被攻擊，仇恨值暴增，面對外界追問名單，他卻說此題太幼稚，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊嗆「全台民眾都沒這麼幼稚」，而薛瑞元23日反嗆「這是小孩子鬥嘴」，黃珊珊再轟，若台灣政務官是這樣說話又收回，還相信他做什麼？

薛瑞元上午出席立法院社福及衛環委員會時說，自己說明得很清楚，可能有部分媒體下標下不好，「扭曲我講的內容」，並說不會公布掮客名單，因為「在動手前就被擋住」，沒有檢調介入問題。被問到黃珊珊嗆說薛瑞元才是幼稚時，他也反嗆，「我說幼稚也沒有說她，她說『你幼稚你全家都幼稚』，這是小孩子鬥嘴」。

對此，黃珊珊上午赴松江市場掃街前受訪時再批，沒人說台灣有掮客，薛瑞元說出口後又不公布，「擋掮客這麼偉大，應昭告天下讓大家知道，幫國家擋這麼大掮客，大功一件」，若薛瑞元認為陳時中有這麼大的功勞，應幫對方宣傳，而非鬥嘴，質疑台灣政務官若是這樣說話又收回，還能相信他做什麼？

談及薛瑞元稱掮客著手前就已擋下，所以沒公布名單，黃珊珊反問，「那就不需要說陳時中做多大功勞不是嗎？陳時中不是說掮客是外國人，外國人有什麼好顧忌的？大方公布出來全台灣都幫他拍手」

媒體追問，前天薛瑞元拖宗教團體佛光山下水，但疫情指揮中心指揮官王必勝又說感謝佛光山，稱掮客是「告不到的外國公司」，陳時中也說掮客是「奇奇怪怪的國外單位」，黃珊珊認為，台灣的宗教團體和民間企業都想幫國人買疫苗，政府不應該因意識形態拖延時間，大家都還記得去年5月的狀況，不需要今年再來吵。

至於薛瑞元拋出「疫苗掮客說」因此惹怒企業、慈善團體，再度拉高仇恨值，恐替陳時中選情火上加油，黃珊珊則稱，仇恨值是自己找的，不是別人給的。