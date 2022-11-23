國民黨立委陳以信今會表示，他參加慈善活動時接收到陳情，現行國內公共場所身心障礙停車位嚴重不足，也經常被非身障人士違規佔用。陳以信表示，他與國內身障團體討論後提出《身心障礙者權益保障法》第56條修正案，擴大保障身障者的停車權益。

陳以信今和中華國際多元創能翻轉生命協會秘書長鄭自強、社團法人行無礙協會理事扶漢民、陳以信辦公室助理、同為身障者的黃筱智共同召開記者會，共同提出《身心障礙者權益保障法》第56條修正案，將國內公共場所之身心障礙者停車保留位，從現行的2％提高至5％，以擴大保障身障者的停車權益。

陳以信指出，根據衛福部統計至去年底，領有身心障礙手冊或證明的國人約為120萬人，大約佔全國人口數的5％。但根據現行《身權法》第56條規定，國內公共停車場僅保留2％停車位給身心障礙者，在人口比例上明顯互不相稱。

黃筱智表示，根據交通部統計，目前國內公有停車場共計提供691734個小型停車位，其中有17564個身心障礙停車位，比例為2.54％，大致符合《身權法》第56條的要求。但若分析全國22縣市公有停車場時，發現仍有高雄市（1.94％）與彰化縣（1.63％）不符《身權法》2％的法定要求，而全國僅有新竹市（5.39％）的身障停車位可達到5％的修法目標，其他19縣市都亟待改進。黃筱智強調，未來如果修法通過，全國可增加約一萬七千個身障停車位，將可造福更多身障駕駛者。

扶漢民表示，自己是開車的輪椅使用者，許多協會會員反應遇到最多狀況，是往往停在身障者專用車位而下車的人，並非是真正的行動不便者。在告知這是專用車位時，停車者卻表示他開的是有證的車，這種名實不符的現象比比皆是。因此他呼籲應加強限制，唯有行動不便者自行開車時，或載有行動不便者時才能使用身障者專用停車位。他並建議目前專用車牌應分為一般款及專用款，以利停車場管理人員辨識。

鄭自強說，自身為身障朋友，又是自行開車的道路使用者，無論上下班或和家人朋友開車出門時，都需要使用身心障礙停車格，但往往在最需要停車時候，都會找不到提供身障的停車空間，經常因此敗興而歸。他指出，如果台灣是一個有愛的國度，就該為身障者多方考量，真正落實身障者開車出門無障礙的政策理念。