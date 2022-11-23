台北市最新崛起的科技產業新廊道北投士林科技園區，近年磁吸不少買家，使得北投躍居房市最大熱區！鄉林不動產研究室今（23）日表示，據統計今年前10月北投建物買賣移轉棟數年增率近27％，奪得台北市榜首，也使得北投溫泉與高綠覆率的健康養生題材，吸引買家進駐。

鄉林不動產研究室表示，根據台北市地政局資料顯示，北市受打房及升息影響，今年前十月北市建物買賣移轉登記棟樓，累計近2.45萬棟，較去年同期略微減少826戶。

其中，中山、內湖及大安等區，買氣縮手，但北投及萬華區，逆勢向上。尤其北投，年增率26.5％。

鄉林不動產研究室指出，北投區挾著房價基期低及北士科題材，可帶來3.5萬個就業機會，年產值上看200億元，為北投與士林房市挹注買氣。

鄉林不動產研究室說，全台今年房市在央行連三升息、疫情等經濟面與政府積極打房政策面等雙重打擊之下，買氣明顯降溫，六都前10個月買賣移轉棟數累計20.4萬棟，創2019年以來的近3年低點，台南和高雄前十月不動產移轉買賣更短減少一成，最為明顯；台中市是唯一維持正成長、桃園微降0.3％；至於雙北市，新北市減少6.1％、台北市減少3.3％。

台北居大不易，北市民政局近日公布資料也顯示，台北市戶籍人口三年來累計減少18萬人、剩下246萬人，各行政區人口平均減幅6.8％；其中房價愈高地區人口流失愈嚴重，例如信義區、大安區人口減幅達8％，而人口減幅最少則屬內湖；其次是北投區，人口流失均在5.5％以下。

鄉林不動產研究室指出，北市人口逐年遞減是不爭的事實，但台北市既貴為首善之都，加上就業機會及各項政府資源、重大建設最集中，生活機能也最便捷，因此建物買賣移轉登記棟數，前10月年增率在六都當中，僅次於台中及桃園，房市買氣算是平穩。

若進一步以不動產交易移轉熱區來分析，前五名中山、內湖、北投、大安及萬華區，北投區及萬華區，買賣移轉棟數均較去年同期逆勢成長二成以上，表現亮眼。

鄉林不動產研究室表示，台北都會區人口持續減少，北投區則因北市府積極引進AI、生物科技與數位醫療、媒體、資訊等優勢產業，預期為北士科創造3.5萬個就業機會，帶動年產值上看200億元，也因為人口穩定，加上房價基期低及北士科開發願景，周邊的北投區與士林區房市趁勢崛起。

鄉林建設副總經理方偉民表示，北投區在整個台北市來說算是房價相對親民，生活機能自成一格、非常完善的一區，而且跟房價相近的文山區相比，北投除了擁有高綠覆率和自然景觀之外，還有冬天裡大家最愛的溫泉，是其他地區所沒有的。

所以不少在地的台北人很喜歡北投的慢生活，不僅人口外移現象較緩，也吸引重視養生的高端準退休族群移居，像是座落溫泉路上新成屋「鄉林玉川」，已購客戶幾乎多是來自大安、信義區及中山區的兩岸企業主、醫療院所負責人，他們看上的是鄉林玉川擁有二千坪基地，但僅規劃38戶的頂級養生莊園住所。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，鄉林玉川基地本來是監察院的招待會所，所以在規劃時就要求建築師要保留原生樹種，並透過多元造林或造景，像是五葉松、落羽松及鳳凰木等，以植栽景觀與綠美化來達到延伸視野，讓住戶彷彿置身大自然環境。

他還派人特地跑到南投縣信義鄉遍尋，買回十多棵樹幅優美的梅樹，並廣植楓香樹，與原有的九芎，高壯的櫸木相互襯托，在南、北兩塊基地之間創造出一大片的林蔭大道，穿透樹梢的陽光，灑落步道，擁抱原始林木，大口深呼吸芬多精，清新健康。

為塑造出有如日本溫泉鄉的情境，戶外湯泉區圍著竹籬笆，周邊又大量種植竹林來塑造氛圍，種植竹林其實很有學問，要思考廣角與窄角的視覺感受後，以最能夠呈現竹幹型態的方式種植，不僅要表現出竹子的飄逸感，也創造出讓竹葉相互摩擦沙沙聲包圍的閒適空間，更有其隱密性，所以讓企業主更加喜歡買來當作私人招待會所或度假別墅，目前僅剩兩戶，也吸引多位回流進駐北士科的台商企業主來賞屋。

過去北投地區因就業機會少，距離市中心有段距離，咸少有外區人口移居，頂多就是假日到這邊休閒走走、泡個湯，但近年受惠於北士科開發計劃，預計導入科技園區三萬多名就業人口，讓北投房市挹注新買氣。

北士科園區靠近兒童新樂園、科教館、天文館等學術地標，並涵蓋台北榮民總醫院、三軍總醫院北投分院、振興醫院等多所醫療院所，因此以「智慧健康產業」為主軸發展，被視為是未來北市熱門新興產業聚落的科技走廊，且是繼內湖、南港後台北市最後一塊科技園區，因此周邊房市成為潛力熱區，房價極具追漲空間，在房市冷風中特別受買盤青睞與強力支撐。