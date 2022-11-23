自2021年交通部推動自行車主題年，再加上近年電動輔助自行車日漸普及，台灣自行車運動熱潮再次攀升！除了幾乎每個月都有大型自行車賽事外，車友們以自行組團以專業保母車載運單車結合台灣在地旅遊的小型運動觀光，在疫情期間更成為最熱門的自行車旅遊方式！

長期舉辦國內運動賽事名衍行銷觀察國內自行車運動趨勢發現，在新冠疫情期間，國內自行車運動風氣隨著政府政策推廣與國人追求健康的需求再次盛行，而且朝著市場兩端擴大，一來是由於電輔車技術的成熟，自行車騎乘技術與體力的挑戰降低，帶動新手市場，尤其是銀髮族市場的成長！另外，挑戰型的自行車運動，如動輒百K的自行車挑戰賽及山岳路線，也成為近兩年自行車車友的追逐的目標！

以交通部觀光局茂林國家風景區為例，自九月推出騎遊茂林山城自行車活動，推出五條自行車騎遊路線，短短兩個半月的時間已吸引超過200人次車友體驗包括旗山美濃、六龜寶山、185沿山公路等路線！參加車友表示北部自入秋後陰雨綿綿的季節並不適合騎車，南部山城成為最好練車的地點，茂林雖然是山城，地形高低起伏略有調整，但卻沒有沿海地區的東北季風，成為車友們大推秋冬騎車的好地方！再結合當地的賞蝶生態、客家與原住民文化與美食的體驗，為自行車騎行增添旅遊的吸引力！

長期觀察國內運動市場運動行銷專家黃成翰表示，這次的自行車熱潮隨著國內自行車環境日益友善加上客群的擴大，預期會持續成長，有特色的大型自行車賽事與小型精緻化的自行車旅遊將成為未來推動自行車運動的兩大重點！