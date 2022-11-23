花蓮吉安鄉公所投入逾274萬元經費，在吉安創客棧後方綠地新闢親子共融遊憩空間，9月初動工，預計明年初啟用，未來勢必將成家長「遛小孩」的另一個好去處。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

打造親子友善的遊憩空間近年是全台地方政府齊心努力的目標，花蓮吉安鄉公所投入逾274萬元經費，在吉安創客棧後方綠地新闢親子共融遊憩空間，除設置許多遊具設施，地面則鋪設符合法規的彈性安全地坪，9月初動工，預計明年初啟用，未來勢必會成家長「遛小孩」的另一個好去處。

吉安鄉公所陸續接獲許多鄉內家長反應希望多增設親子遊樂設施，便陸續修繕優化轄內希望公園、榮安公園等相關設施，滿足民眾需求，同時選在福興村吉安創客棧後方綠地，另闢一處親子共融遊憩空間，因應部分鄉親盼新設親子共融遊憩空間的需求。

鄉公所表示，經福興村長黃駿緯了解鄉親需求，成功向縣議員張正治、林源富及黃馨3人爭取100萬元經費，不過相關設施所需建設費用龐大，在鄉長游淑貞努力籌措下，最後共投入274餘萬元建設經費，盼能讓這處新空間的整體遊樂設施更加完善。

鄉公所指出，新的親子共融遊憩空間9月初已動工，預計12月初完工，待驗收完成，最快明年初啟用，屆時除會設置拱型的鳥巢鞦韆、大型組合遊具及綜合攀爬架等遊具設施，另會在地面鋪設符合法規的彈性安全地坪，確保孩童遊憩安全，周邊也會透過草坪補植及花卉養護，美化環境。

游淑貞日前赴新的親子共融遊憩空間會勘時說，期望這處新空間開放使用後，能配合吉安創客棧的各項活動及園區內既有體健設施，成為親子遊憩新熱點，而鄉公所團隊也會持續在轄內尋覓場地、爭取上級補助建設，打造大型主題式共融公園，並運用鄉預算自籌投入小區塊遊樂設施建設，讓吉安成樂活宜居之地。