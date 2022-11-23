知名俄羅斯惡作劇雙人組日前在YouTube上傳他們假扮成法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）致電波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的音檔，雙方通話時波蘭邊境剛被炸，杜達在電話中透露不少敏感資訊，包括美國總統拜登不認為是俄羅斯飛彈，但是烏克蘭總統澤倫斯基堅稱是俄軍發射的，他也強調不想與俄羅斯開戰，會極度謹慎處理這起意外，雙方談了7分半鐘才結束通話。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）被惡作劇上當，與假扮成馬克宏的俄羅斯雙人組暢談7分鐘敏感資訊。

綜合美聯社、路透社報導，俄羅斯惡作劇雙人組庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）及史托理亞洛夫（Aleksei Stolyarov）在YouTube上傳15日假扮成馬克宏致電杜達的7分半鐘音檔，當時波蘭與烏克蘭邊境村莊普熱沃多夫（Przewodów）剛被飛彈轟炸，釀成2人死亡。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與假扮成馬克宏的俄羅斯惡作劇雙人組暢談邊境被炸的狀況長達7分半鐘。

音檔顯示，杜達以英語與帶有法國口音的男子討論邊境被炸的細節、各國反應、以及他將與北大西洋公約組織（NATO）諮詢。

杜達在電話中透露的訊息相當敏感，他說美國總統拜登不認為是俄羅斯飛彈釀禍，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅持是俄羅斯發射的，「艾曼紐相信我，我非常小心，我不想和俄羅斯開戰，相信我，我非常小心、非常小心。」

波蘭總統府後續也在官方推特上證實這起惡作劇事件，推特聲明指出：「在普熱沃多夫飛彈爆炸後，在與各國、政府元首的通話中，一名自稱是法國總統馬克宏的人接上線。」

W trakcie połączenia Prezydent @AndrzejDuda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę,że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę. Po tym połączeniu KPRP niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające.2/2 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 22, 2022

「電話中，杜達總統從對方不尋常的對話方式意識到可能是惡作劇，因此結束了通話。」聲明強調已經對這起惡作劇事件展開調查。

這起事件引發波蘭政壇譁然，反對黨痛批政府對維安太過鬆懈。

事實上這已經是杜達第2次上了俄國雙人組庫茲涅佐夫及史托理亞洛夫的當，2020年7月他們假扮成聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與杜達通話，詢問有關烏克蘭、俄羅斯及他順利連任的問題，讓杜達一時語塞。後續波蘭政府也證實有這起事件，並且開除2名駐聯合國官員。

其實上當的不只是杜達，馬克宏、前英國首相強生（Boris Johnson）、哈利王子等也都曾接到這對雙人組的惡作劇電話。