2022年卡達世界盃帶動台灣運彩銷售熱潮，截至11月22日，台灣運彩銷售額已超過6.6億元，值得關注的是，阿根廷昨日爆冷門以1比2敗給沙烏地阿拉伯，有人幸運花2萬元下注沙國，抱回獎金44萬元。

2022年卡達世界盃小組賽開踢第2天，阿根廷對上沙烏地阿拉伯賽事，台灣運彩統計銷售額為1.3億元，賽前市場看好阿根廷獲勝，未料結果沙烏地阿拉伯獲勝。綜合媒體報導，台灣運彩透露，沙烏地阿拉伯對阿根廷正確比數2:1，賠率25倍，有消費者買2萬元抱走44萬元，也有人下注5000元，贏得獎金12.5萬元。

經過22日賽事後，阿根廷賠率從5倍調高至6.75倍，排名從第二掉到第四名，未出賽的巴西賠率3.2倍居榜首，法國賠率6.25倍上升至第二，英格蘭賠率6.5倍排名第三。

阿根廷小組賽首戰爆冷輸球，另根據英國《每日郵報》報導，有位澳洲籍賭客下注16萬美元預測阿根廷隊獲勝，賠率是1.13倍，原本預計能抱回18萬800美元（約新台幣560萬），但賽事結果出乎意料，讓他一夕間痛失下注的16萬美元。