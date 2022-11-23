九合一選舉倒數3天，台北市長「三腳督」選情詭譎，外界關注棄保效應是否發酵，民進黨候選人陳時中籲市民做自己靈魂的主人，無黨籍候選人黃珊珊23日嗆說此言是剽竊她的政見，強調自己早就喊出「做自己的主人」、別被藍綠綁架，也說台北市早就沒有棄保，市民全部都是自由的。

黃珊珊上午赴松江市場掃街拜票時大酸，她喊「做自己靈魂的主人」很久了，反觀藍綠一直在喊集中選票、含血含淚含恨投票，但做自己的主人，就是別被藍綠綁架，且台北市早就沒有棄保，市民全部都是自由的。

黃珊珊強調，沒有人出生後就是屬於藍或綠，那些都是自己給的框架，只要將框架拿走就成為自由的人，她深信，只要市民撕掉政黨外衣，就能知道誰是最適合的市長人選。

媒體追問，不少人認為陳時中陣營上周於市府前廣場舉辦遊行造勢相當成功，黃珊珊則說，看起來就是砸很多錢的花車大遊行，如果大勢底定，就無須花這麼多錢動員舉辦遊行，顯然選情告急。