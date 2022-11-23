查爾斯在國宴中發表演說

英王查爾斯利用登基後首度接待外國元首的機會，發表了重大演說，表明王室將正視昔日殖民的事實。

據《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，查爾斯在來訪的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）面前說，兩國關係的某些層面令人內心深感悲痛，但他呼籲未來彼此合作。

就在部分大英國協成員國要永久退出的呼聲日益高張之際，查爾斯正力圖維持國協團結。去年當加勒比海島國巴貝多（Barbados）宣布，不再承認英國君主的國家元首地位，正式成為共和國。當時查爾斯就發表演說譴責，「駭人聽聞的奴隸制暴行永久玷污了我們的歷史」。

而今年稍早，查爾斯也對英國在奴隸買賣中所扮演的角色表示悲痛，他告訴大英國協成員國領導人，「隨著我對奴隸制長遠的影響有更深刻的了解，我無法形容，自身對這麼多人所飽受的苦難內心有多麼沉痛」。

至於查爾斯22日晚在白金漢宮的演說中則強調，他會繼續致力確保英國承認，「塑造我們歷史的錯誤」。他並強調，「我們必須承認錯誤，才能釋放未來的力量」。