高雄32歲的李姓白牌司機，去年9月26日將喝到爛醉的小美載回鼓山區住家，李男見小美醉到無法走路，於是攙扶小美進家門，沒想到李男卻突然色心大起，先是利用手指侵犯小美，再用生殖器進行侵犯，小美中途驚醒後極力反抗，卻遭到李男痛毆。高雄地檢署23日依強制性交罪將李男起訴。

李男有詐欺、毒品和強盜等前科，因此無法申請合法的計程車司機，改開違法的白牌維生。小美去年9月26日與友人飲酒狂歡，早上7點多從仁武區搭上李男的車，李男將小美載回鼓山區住處，小美下車後因酒醉導致走路不穩，還多次走一走蹲下，李男見小美這種情況，於是上前攙扶小美。

李男將小美攙扶到家門時，見小美爛醉如泥，無自主之力，於是心生歹念，下手性侵小美，李男先是利用手指侵犯小美，之後再用生殖器強制性侵，性侵到一半時小美驚醒過來開始掙扎，李男見狀便出拳爆打小美，小美最後使出全身力氣才把李男推出門外，結束這場惡夢。

李男偵訊時辯稱，當時是小美主動撲上前接吻的，2人會發生性交是「自然而然」的，後又辯稱自己遭到小美仙人跳，並出示小美好友出面主持公道的錄音檔，想要推卸罪責。

檢方認為，李男和小美2人互不相識，提供的錄音檔內容也有講述對小美不利的言詞，且李男自始至終都無法講出錄音檔內的3名男子為何人，難以認定是仙人跳。

檢方指出，小美遭遇此事後換上憂鬱症、創傷症候群等精神疾病，且試圖服藥輕生，也在小美的下體採驗道李男的DNA，因此依強制性交罪將李男起訴。