雲林縣政府推廣智慧用電節能系統，35店家現身說法。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為推動節能減碳，與亞洲大學合作規畫「雲林縣住商e化智慧用電節能管理系統」，參與用戶可透過電腦或行動裝置，了解電器耗能情形及電器健診結果，再加以調整改善，藉此達到節電目的，23日在虎尾鎮表揚35戶優良節電店家，並由店家人員現身說法，與民眾分享節電成果與訣竅。

「雲林縣住商e化智慧用電節能管理系統優良店家表揚活動」在虎尾鎮布袋戲館舉行，由縣府建設處處長李俊興、虎尾鎮長丁學忠等人主持，35戶優良節電店家出席與會，共同向民眾說明縣政推動「零轉型與減碳作為」的相關部署與實際行動的落實情況。

李俊興表示，本計畫結合虎尾魅力商圈的35戶店家裝置節能系統，參與用戶可透過網頁或行動裝置APP即時觀察用電資訊，協助進行電器及空間能源管理，提醒適時汰換老舊耗能電器，不僅節省電費讓自己減少開銷，還可節能減碳環保愛地球，可說是一舉兩得。

李俊興說，縣府委託亞洲大學多維列印高效材料研發中心團隊，以「營造節電氛圍」及「建立住商智慧節電示範場域」為主軸，希望帶動民眾將節電基礎知識轉換成實際行動，維持良好用電習慣，進而推廣全民節電，符合「聯合國永續發展目標SDGs」的推動。

李俊興進一步說明，創新的智慧節電服務，可藉由微型感測器的安裝，偵測電器的用電數據，經無線傳輸傳遞數據至雲端暨資料庫平台進行運算，並將數據轉換為視覺化圖表，提供參與用戶參考，是目前最先進的能源管理技術之一，且使用起來簡單方便，有必要永續推廣。