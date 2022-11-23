王鴻薇指出，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，匿名的方式捐給陳明通台大研究案200萬，這筆錢捐的很急。（王鴻薇辦公室提供／游念育台北傳真）

前新竹市長林智堅雖然被台大撤銷學位和論文，但是指導教授陳明通為何會對林智堅如此放水；對此，台北市松山信義市議員王鴻薇爆料指出，陳明通擔任台大國發所教授指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收受了高達400萬的捐款，她質疑，「智堅抄襲跟陳明通背後的金流有沒有關係呢？」

王鴻薇指出，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，匿名的方式捐給陳明通台大研究案200萬，這筆錢捐的很急，當時陳明通這個研究案，連會計項目都沒有就直接撥款，9個月後，陳榮泉又再一次匿名給陳明通捐了200萬元，「短短時間，給了陳明通400萬元，到底所謂何事？」

王鴻薇也說，這筆捐款有3個細思極恐的事情，首先，陳榮泉在完成這筆捐款後，6月份就離開新竹物流，高升到新竹科學城物流當董事，從公司中高階主管，高升到有台糖26％持股的公司擔任董事長。

王鴻薇還指出，這份捐款的時間，剛好在林智堅跟陳明通抄襲寫論文到口試完成，陳榮泉跟林智堅在紙風車文教基金會、有多次合作及照片這些媒體都有報導，林智堅不要說跟他不認識。

王鴻薇表示，陳榮泉捐贈4四百萬，如果真的贊助學術研究應該是好事，為何捐贈過程中，不論是以新竹物流名義，還是以自己名義，都以台大之友來匿名捐贈。

王鴻薇直言，這3個問題，一個草包抄襲論文，讓這個政商關係，攤在陽光下，「請陳明通、林智堅、陳榮泉出來講清楚，這其中有什麼故事？」陳明通不要再鬼扯陳局長不回答陳教授的事。