國泰世華銀行2019年接獲自稱是國泰金董事長蔡宏圖次子蔡宗憲，以電子郵件稱要貸款2500萬元投資台南不動產，銀行因手法與先前「騙扁小子」黃琪假冒國泰千金蔡佳玲行騙相似，加上處理申貸的蘇立民又是黃琪男密友，因此提告蘇立民3人詐欺未遂，台北地檢署調查後認為蘇立民3人罪嫌不足，23日不起訴3人。

本名黃照岡的黃琪，被控2018年涉嫌假冒國泰集團蔡鎮宇獨生女蔡佳玲，詐騙劉姓貴婦上億元，遭北檢起訴。

但2019年國泰世華上海支行行長接獲1封電子郵件，對方自稱是國泰金董事長蔡宏圖次子、國泰金董事蔡宗憲，因公務正在香港，表示要投資台南市海安路1處不動產，詢問貸款2500萬元事宜，即轉介台南分行負責貸款業務的協理接手。

不久，蘇立民以代理人的角色現身，提供相關財務證明等文件給國泰世華台南分行，但最後因條件不佳，未獲核貸，但銀行發現，蘇立民是黃琪的男密友，懷疑蔡宗憲是遭冒名，因此提告蘇立民3人涉嫌詐欺未遂等罪。

檢察官調查時，銀行人員證稱只是接到高層轉介申貸案件，審核過程未提供任何優惠。檢察官另傳喚黃琪作證，黃琪證稱，不知道是誰假冒蔡宗憲寄送電子郵件，檢察官認為這起貸款案都依正常程序進行，且最後申貸未過，無法證明施用詐術嫌疑，因此將蘇立民3人不起訴。