無良山老鼠又盜伐珍貴林木。保七總隊與東勢林管處人員21日下午在大安溪溪床進行特遣勤務時，發現一輛無牌吉普車車斗用帆布覆蓋，駕駛一見查緝人員立刻加速逃逸，員警驚覺對方應是山老鼠，警於是前後進行包夾，吉普車當場受在溪中進退不得，最後卡在溪床上乖乖束手就擒。警方當場起出3根貴重肖楠木，重量達2200多公斤，粗估價值約31萬餘元，追查賴姓嫌犯及其可能同夥，全案依違反森林法、刑法竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

警政署保安警察第七總隊第五大隊與林務局東勢林區管理處組合人力至大安溪上游林班地執行深山特遣勤務，於21日14時許在大安溪事業區第84林班地日向溪口溪床發現一部疑似載運木頭無牌拼裝吉普車，隨即喝令其停車並發動攔查。

山老鼠貨車受困於溪邊動彈不得，還險翻車，3根珍貴肖楠木重量2,200多公斤，價值31萬。(戴志揚翻攝)

山老鼠貨車受困於溪邊動彈不得，還險翻車，3根珍貴肖楠木重量2,200多公斤，價值31萬。(戴志揚翻攝)

未料嫌犯不聽勸告並加速向上游逃逸，仍遭警方包夾，當場運送車輛受困於溪邊動彈不得，還險翻車。員警會同林務局檢視車上以帆布包覆之3根木材並經由林管處人員辨識後，確認為貴重肖楠木，重量2,200多公斤，粗估其價值約31萬餘元。

警方當場查扣賴姓嫌犯所駕駛之無牌拼裝吉普車1部、手機1部、鏈鋸1台等犯案工具及3根貴重肖楠木，並循線追查賴姓嫌犯及其之可能同夥，全案將依違反森林法、刑法竊盜罪移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊執行「滅鼠專案」將持續與東勢林區管理處加強查緝山林盜伐之情事，針對破壞山林者，嚴懲嚴辦，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有之珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續。依據森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科1佰萬以上2千萬以下罰金。