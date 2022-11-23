國民黨台南市長候選人謝龍介效法前台南市長蘇南成的施政，提出成立「馬上辦中心」的政見。白天忙著掃街拜票的他，晚上也開直播聽取民眾對市政的建言，讓「馬上辦中心」提前上路。謝龍介23日分享近日的直播心得，除直呼「高手在民間」外，也認為此一平台應該持續運作。黃偉哲陣營回應說，4年來黃市長不停歇服務市民，對選前3天才開直播服務的人，就讓他繼續當「直播主」就好。

九合一選舉倒數計時，謝龍介表示，他已經開始預習上任後，每天凌晨12點下班的「馬上辦中心」運作模式，除與市民朋友互動外，外縣市民眾前來台南觀光所發現的大小問題，也都可以提出作為施政參考。

謝龍介舉例說，台南是6都唯一沒有捷運的城市，許多市民都希望台南也能有捷運，更希望捷運地下化。不過，鄉親也都知道，興建捷運價格高昂，地下化更貴；還有人說，現在核定的高架單軌捷運，因市區道路狹窄根本不適合，讓他直呼「高手在民間」，市民的眼睛是雪亮的。

謝龍介強調，城市治理必須集思廣益，民主也要傾聽所有的聲音，不能光靠市長坐在辦公室每天胡思亂想，他上任後會讓所有市民都能透過此一平台，盡量表達對市政發展的意見，也「邀請大家一起當台南市長」，讓台南的未來充滿活力，成為幸福城市。

謝龍介還透露，老市長蘇南成時代設置的「馬上辦中心」，目前還有2、3位工作人員尚未退休，仍在市府上班，只可惜黃偉哲不重視市民意見表達，導致原有的「馬上辦中心」功能不彰。

黃偉哲競選辦公室發言人李退之認為，黃市長上任4年來，市政一直沒有停歇，每天都服務市民、推動建設。對於選前3天才開直播服務到半夜12點的人，過去20年都早早休息打烊，就讓他繼續當「直播主」就好。