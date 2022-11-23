大S指控汪小菲積欠500萬生活費，對此汪小菲與他的母親張蘭相當不滿，近日不斷透過微博及直播痛罵大S一家人，而大S老公具俊曄及小S二女兒（Lily）的IG也因此遭到大陸網友攻擊。

由於汪小菲與張蘭持續在網上開炮，大S老公具俊曄不免受到影響，許多大陸網友用中、日、韓、英文四國語言在具俊曄IG留言區中批評「不行啊！光頭哥，怎麼連電費都交不起？還得前夫哥出電費」、「把電費交一下順便換個床墊行嗎」。

具俊曄IG慘被大陸網友以四種語言攻擊。（圖／截圖自具俊曄IG）

然而，張蘭在昨（22）日曝光的錄音檔中有提及小S，因此連帶她的二女兒（Lily）也遭到波及，許多大陸網友到她的IG留言「讓你韓國新姨夫給你大s姨媽買個婚房，這樣才像個有擔當有責任的好姨夫。」、「讓你的媽媽少去搞事了，自己家男人管不好，去管前姐夫」。

小S二女兒（Lily）慘遭波及，IG留言區被大陸網友攻擊。（圖／截圖自Lily IG）

對此，許多網友看不下去留言力挺表示，不應將具俊曄扯進這場糾紛，而更多人心疼小S二女兒怒批「跑到人家女兒帳號下面留這種言，真的要多齷齪有多齷齪，先不說你家教有沒有問題，你這種對末成年人的惡語相向，就應該被抓起來。禍不及子女，你家人沒教過你嗎？別丟大陸人的臉了好嗎？」更在底下留言安慰「不要理那些口不擇言、沒禮貌的人說的話」。