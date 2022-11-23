昨(22日)大S、汪小菲迎來離婚一周年，因男方未付家用費風波，雙方徹底鬧翻，汪小菲更暗酸大S現任老公具俊曄，「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費！」引發兩極評論，最近知名律師馬在勤在節目中被問到具俊曄是否能夠藉此提告汪小菲？馬在勤認為很難，首先具俊曄要先證實汪小菲影射的是他，應該告不成，而且隨之而來的負面效果比正面多，所以他覺得具俊曄應該也不會想提告。

汪小菲最近在微博發文證實，自去年11月起就開始支付大S家電費等雜支，總計已達4千多萬，但因女方3月再婚，他決定不再付這筆費用。見此，律師馬在勤在《新聞挖挖哇》，被問到汪小菲為何沒有想到訂下「女方再婚後可不付錢」的條款，他認為汪小菲是慷慨的人，「只是我認為他今天的暴走，可能是當時的律師沒有告訴他，可能有（再婚）這種情況，你要考慮清楚，設想不夠周到，所以這個情形發生，你是不是還能吞忍得下去」。

馬在勤回應汪小菲發言疑似暗指具俊曄（43:55起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

馬在勤表示，在許多離婚案件中都可見領贍養或扶養費的一方再婚的情況，此時給錢的一方立場便會變得很奇怪，因為一般而言養另一半的都是配偶的身分，有鑑於此，如果他是汪小菲的律師，會特別提醒汪小菲：「如果她（大S）再婚，你還是願意嗎」，而這就是常見的再婚條款，他更指出比較明確妥善的條款，是會先訂好一條條固定整數的家用費用，若有多的可以另外再向支付方申請，不會像汪小菲所列的帳單看來這麼粗糙。

至於汪小菲曾發文暗指具俊曄，稱：「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費！」主持人好奇具俊曄是否可以以此提告？馬在勤回應，他覺得這是意有所指的說法，並沒有指名道姓，如果今天要證明是被罵的對象，第一個是要證明自己有睡在那個床墊，第二件事是要舉證床墊是否有被換過，否則這句話有點擦邊球，還會牽扯到隱私，「應該告不成，也不會去告」。