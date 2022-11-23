網紅四叉貓近日跟民眾黨槓上，頻頻透過網路發文爆料，日前稱民眾黨中央寄生在國會，更爆料民眾黨主席、台北市長柯文哲怕立委坐大，所以要求立委的助理由黨中央統一派遣，只能自己決定主任；柯文哲今(23)日上午到新北市蘆洲替為議員候選人造勢時受訪表示，對方的抹黑造謠的技術是三分真七分假，「不能找一隻貓就隨便要我們回答」。

對於四叉貓的爆料，柯文哲直言他們抹黑造謠的手法，要三分真七分假，自己怎麼會怕立委坐大，「他們都是不分區的」。

不過針對三分真的部分，柯文哲指的是立委助理由黨中央統一調派；柯文哲解釋，立法院民眾黨團剛開始人數很少，才5個立法委員就要顧8個委員會，一定要統一調度，不可能一個立委顧一個委員會，然後把所有助理都集中在那邊，這樣的話另外3個怎麼辦，結果黨團這樣運作，就被這樣抹黑造謠，「算了不要理這個人了」。

至於寄生國會的爭議，據稱有30人幾在黨團，甚至遭形容比柬埔寨詐騙還要慘，對此柯文哲直呼「有錢人很難知道窮人的痛苦」；他說，台灣民眾黨一開始是沒有中央黨部，也沒有地方黨部，是先選上5席立委，才有黨團，才有中央黨部，慢慢分出來。

柯文則表示，一開始就是這樣，事實的真相就是這樣，那種有豪華的、寬敞的中央黨部，「拜託我們一開始連中央黨部都沒有」；另外據稱有改建儲藏室去當會議室，有2坪擠4人的說法，柯文哲則指出不清楚哪一間是會議室，但他也不願回應。

最後關於民眾黨新竹市長候選人高虹安的辦公室又被四叉貓揭露一段錄音檔，稱辦公室曾發生性平事件，但有女主管疑似是要求職位低的人離開；對此柯文哲強調，要講什麼就拿出來講，每天都影射，說有錄我有什麼，「我的建議啦，你乾脆送司法機構就好了」。