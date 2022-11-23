汪小菲和媽媽張蘭近來槓上大S和她的家人，也怒嗆要搭機到台北找大S喬事情，讓美女主播劉芯彤想起曾交往的一任北京男友，大嘆個性「真的是爺們」，她發現男方偷吃後，私下找來小三揚言「撕爛他情聖的面具」，結果兩人都被封鎖，大嘆對方沒氣度：「不要一言不合就拉黑人好嘛？」

劉芯彤今(23日)在臉書說道，見到汪小菲在網路開砲的言論，想起曾交往的一任「爺們」北京男友，她舉例，與北京男友一同吃餐廳不會考慮她的口味，只顧及自己愛不愛吃，又或者，兩人一起走路時，對方永遠走在前面，連回頭看一眼都不願意，最噁的是很會靠說大話包裝自己，還偷吃得理直氣壯，讓劉芯彤搖頭直呼：「你以為我們台北女子是好欺負的嗎？」

於是，劉芯彤找上小三展開復仇，她描述當時的情形：「一起撕爛他情聖的面具，還在他微信朋友圈留言弄臭他」，結果北京男把兩人直接封鎖，事後見到汪小菲的案例，讓她不禁感慨：「北京男子能不能有點氣度，不要一言不合就拉黑人好嘛！！！不管是我這個北京男還是Ｓ那個北京男都是這一招。」。

有人開玩笑問北京男的床上功夫如何？劉芯彤則回應：「爛透了～～～他根本需要每天吃兩顆瑪卡(壯陽藥)」，其他人也跟著怒嗆北京男：「京城四少總是比較狂」、「家教真的好重要」、「自以為住在都城就高人一等了」、「從小到大唯一學會的，就只剩下目中無人了吧」。