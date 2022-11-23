世界盃開踢，國內足球迷爆肝看球，比賽之餘也下注賭勝負。南美勁旅阿根廷，昨爆出本屆以來最大冷門，以1比2輸給中東的沙烏地阿拉伯，全球錯愕。台灣一名神人在比賽前下注1萬元押沙國勝出，大賺75倍！

歷史悠久的阿根廷，陣中主將梅西曾表示，今年是他最後一次踢世界盃，誓言帶領國家隊重返榮耀。不料出師未捷，分組賽首戰對上實力差好幾個檔次的沙烏地阿拉伯，竟先盛後衰輸1球，爆出本屆以來最大冷門。

沙國贏得歷史性一勝，舉國狂歡，甚至放假一天慶祝。台灣為數不少的阿根廷粉絲難以置信，「這下真的阿根廷別為我哭泣了」，雖然分組賽才踢完第一場，阿國大軍仍有機會晉級，但輸給沙國，過了一夜仍無法平復。

偏偏就有神人神預測，台灣一名網友在這場比賽開始前，下重金1萬元押沙烏地阿拉伯以2比1勝出，相當大膽。結果他不僅押對邊，還押中正確比數，賠率高達75倍，75萬元秒入袋，羨煞友人。

一般來說，運動賽事的冷門隊伍不乏以小搏大的人下注，但一次押1萬元，著實是艱鉅的挑戰，且賠率這麼高，很可能「把錢丟到水裡至少有聲音」。這名神人膽大強運，已有網友敲碗，「阿根廷接下來對墨西哥，請問幾比幾」。