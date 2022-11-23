2022年九合一選舉11月26日登場，一名網友發現，這次里長的候選人，很多都是年輕人，讓他很好奇里長平常到底都在幹嘛。貼文引起網友討論，不少人直呼，下屆開始里長每個月可領5萬元，雖然待遇不錯，但實際上要處理的雜務一堆，並沒有大家想像得悠閒輕鬆。

一名網友昨在PTT上發文表示，最近看到不少里長候選人都很年輕，讓他很好奇為什麼年輕人都想當里長，而且他也不太清楚里長平常都在做什麼，只知道男生畢業要當兵，不少人會去找里長幫忙，看看能不能早點收到兵單，但他想了許久還是對於里長的工作內容一知半解，因此很好奇大家平常遇到什麼事情會特別去找里長？

不少網友表示，里長平常要處理的雜務很多，小至幫走失的小狗找主人，到半夜路上有人吵鬧、鄰居亂丟垃圾等，甚至之前疫情升溫時，還需要幫居家輕症的人送物資或藥品，總之生活上雜七雜八的小事，很多都需要里長來處理。「可以去找里長領老鼠藥」、「阿公去世，里長有來上香」、「從事工程業都知道，里長打點好能省掉很多麻煩」、「下雨淹水也可以找里長處理」。

新北市汐止區湖興里里長郭書成曾拍影片分享經驗，他表示，里長每個月可以領取4萬5千元，但以法律來看，這其實不是薪水，而是所謂的「事務處理費」，而下屆開始每個月的事務處理費調整為5萬元。此外，由於里長不算是公務員，所以可以同時兼任其他職業。