2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決即將在11月26日舉行，投票當天記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單至所屬投票所投票，並配合佩戴口罩等防疫政策，且尚未除解隔離的確診者依傳染病防治法規定不得外出。有鑑於諸多候選人競選時發送多款印有姓名等地口罩，新竹縣選舉委員會提醒，若佩戴候選人口罩進入投票所，涉及競助選行為，違者將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

新竹縣選委會指出，自11月26日投票當日零時起，任何人不得透過簡訊、電子郵件、Line、臉書或任何粉絲團等社群媒體從事競、助選活動。在投票所外嚴禁比手勢、打躬作揖或講悄稍話等疑似拉票、委託大眾傳播媒體刊播競選廣告、委託夾報散發宣傳品等行為。

投票時，也不可穿戴或標示政黨、政治團體、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾進入投票所。新竹縣選舉委員會提醒，佩戴候選人口罩進入投票所，同樣涉及競助選行為，違反者處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

防疫期間，新竹縣選委會請民眾配合投開票所防疫措施，包含佩戴口罩始進入投票所投票、保持社交距離、進入投票所前應量測體溫並進行手部消毒等，如未依規佩戴口罩，經勸導不聽者，將通報地方政府依傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

新竹縣選委會強調，選舉人如有發燒症狀者，須配戴防疫手套，由選務工作人員引導走防疫動線至防疫專用遮屏進行圈票及投票，並由選務人員收回手套，統一銷燬。