廣東本土新冠疫情持續嚴峻，昨日（22日）再新增8811例本土個案，惟已較過萬宗的高點顯著回落，其中，廣州海珠區第6度延續強化疫情防控措施；深圳方面，明日（24日）起乘坐公共交通須憑48小時核酸證明或當日採樣記錄。

截至昨晚24時，廣東全省累計報告新冠肺炎陽性感染者12萬6932例，其中確診病例2萬6406例，無症狀感染者10萬0526例。

海珠區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室22日晚間發布最新通告稱，目前，海珠區疫情仍處於高位波動期，呈現重點片區病例集中多發、重點片區周邊多點散發的特點，疫情形勢依然複雜嚴峻。

從市疫情防控大局出發，經綜合審慎研判，決定將2022年11月13日發布的《海珠區關於繼續強化部分區域疫情防控措施的通告》延續實施至11月27日24時。海珠區繼續延續強化疫情防控措施。

此外，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室通告稱，11月18日以來，深圳市出現多起確診陽性病例。按照「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，根據當前新冠疫情防控工作需要，從明天（11月24日）零時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、公共汽車、計程車、網約車）、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證（記錄）。

各類卡口24小時值守，嚴格執行體溫必測、口罩必戴、行程卡必查，進出須憑48小時核酸檢測陰性證明（有疫情的區須憑24小時核酸檢測陰性證明），市民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。

所有來（返）深人員，抵深前須通過「深i您」小程序進行來（返）深申報，抵深後嚴格落實「落地檢」及「三天三檢三不（不聚會、不聚餐、不前往人群密集場所）」措施，並按深圳市出行防疫政策（可通過國務院客戶端小程序、深圳市衛健委或i深圳公眾號查詢）落實相應管理。如未履行疫情防控義務而造成疫情傳播，將承擔相應法律責任。以上防控措施後續將根據疫情防控形勢進行動態調整。