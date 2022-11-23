距離投票日3天，沈慧虹（右）今天上午至東大、鐵道路口，向市民朋友懇託爭取支持。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹23日針對國民黨議會黨團指副議長余邦彥已引起基層反彈，前議長鄭成光也說有部分藍營人士自甘墮落當「小白」的言論表示，新竹市民理性、有智慧，能做出最好的判斷，不可能投給涉嫌貪汙的人作為市長，藍白兩陣營企圖操作棄保只是愚弄選民的做法。

距離投票日3天，沈慧虹今天上午與北區市議員劉康彥、議員候選人楊玲宜至東大、鐵道路口，向市民朋友懇託爭取支持。媒體詢問，針對林耕仁表示與許修睿一直有保持聯絡，只是私領域不能透露，沈慧虹表示，這是國民黨家務事，或許問朱立倫主席比較了解，不過她也強調，新竹需要持續進步與改變，而藍營有沒有基層反彈、甘作「小白」等事，選民最後決定要投給誰的權利還是會掌握在市民手上。

另外，針對許修睿說林耕仁是中了民進黨立院總召柯建銘的計，成為綠營側翼？沈慧虹表示，這件事情是吹哨者自己提供資料給林耕仁陣營，至於林耕仁為何突然縮手？藍營內部是否有不能公開的事情？這都應該詢問林耕仁陣營，或者作為主任委員的許修睿，甚至國民黨主席朱立倫應該也會比較了解。

此外，網路傳出高虹安辦公室發生性騷擾事件，卻有主管息事寧人，沈慧虹表示，如果高虹安知情，身為女性政治工作者，在職場發生這樣的事情更不該、也不能因為任何理由要求受害者噤聲，如果網路爆料屬實，這已經違反性別工作平等法。

而林耕仁今天也舉行記者會，指稱市府工程有鍊金術，沈慧虹則指出，距離投票日只剩3天，沒有任何證據的指控都只是對於過去8年建設的廉價政治口水。