來一場清靜選舉 這候選人用音樂演奏取代車掃拜票

九合一選戰倒數三天，大街小港都出現車掃搶救的大聲公，有別於傳統選戰，台中市北屯區平和里里長候選人「戴佳惠」特別以清靜選舉要打動選民，為了打破傳統選戰擾人的電話拜票，以及被視為噪音的車掃廣播拜託聲，她不但將選舉造勢車改裝為行動演奏車，透過「月亮代表我的心」等流行樂巡迴表演，拉近和選民的距離。

戴佳惠本身從事音樂教育工作18年，在平和里住了20年，投入在地社造工作超過十年，更是現任和平社區發展協會理事長，熱心付出社造成果有目共睹。期間她自行創作梅川之歌，將社區景點譜成動聽歌曲，記錄梅川風光。更打造平和劇場，將平和社區的故事融入表演，透過音樂劇鼓勵長輩走出家，更爭取爭取梅川便橋綠美化。

戴佳惠不斷在社區營造上下功夫，為區里內透過軟體佈建營造溫馨的巷弄情感，卻也有感與里內硬體建設仍有許多改善空間，如梅川東路周圍鄰里不是改種植櫻花樹，就是設置藝術路燈，唯獨平和里梅川路段還是舊有的掌葉蘋婆，每年開花時節散發異味，讓居民難以忍受。

這次投入選舉，她深刻感受到傳統選戰勞民傷財、帶來的噪音也讓民眾反感，因而發揮巧思，早晚上下班時刻到社區大樓路口鞠躬拜票，戰車掃街則改為行動演奏車巡迴大街小巷表演自創的梅川之歌以及流行樂曲，不少里民發現，還會駐足聆聽，並回以加油或按讚的手勢。