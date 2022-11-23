工業電腦廠商振樺電(8114)多年來致力打造智慧零售解決方案，為全球POS領域前五大領導品牌之一。近年積極強化商業物聯網(Commercial IoT)和AIoT，旗下三大事業POS、Kiosk、IPC皆表現亮麗，此次榮獲「2023台灣國際品牌潛力之星」，負責評鑑的全球權威品牌調查機構Interbrand於報告中稱許振樺電對於趨勢的快速反應能力以及市場能見度。

Interbrand在報告中指出，振樺電積極進行物聯網的發展合作，關注時代趨勢，與華碩(2357)等頂尖品牌深度策略結盟，共同打造工業物聯研製中心(Embedded Foundry)，加速實現AIoT產業進化與應用升級。此外，除持續經營美洲、歐洲、亞洲等市場，亦拓展新興市場如印度、東南亞等，開創新的商機。

近年振樺電積極布局商業物聯網、AI科技，以及Kiosk互動式自助機台等無人商店零售及金融科技，透過旗下子公司美國KIOSK Information Systems (KIS)擴大Kiosk市場，並發展最新服務場域與金融科技解決方案，提升商業物聯網整合規模綜效，並透過另一家子公司瑞傳科技擴大工業電腦製造能量，與華碩合作成立工業物聯研製中心(Embedded Foundry)搶占AIoT商機，迎向轉型升級的新局。

根據英國零售與金融市調機構RBR 2022年全球EPOS市場調查報告，振樺電(POSIFLEX)是全球第5大POS解決方案領導品牌，在日本、東南亞、中東、北非、東歐等零售市場表現亮麗，2021年POS機台出貨在印度、菲律賓、希臘、沙烏地阿拉伯、埃及更奪下市占第一，印度市占率更高達54%。拜後疫情時代智慧零售熱潮所賜，除了全球市場影響力正在持續增加，並樂觀預估明年全球排名可望上攻。

強化商業物聯網新科技並展開多項策略聯盟，透過持續與各領域夥伴的合作，振樺電攜手半導體廠商Intel提供現代化的智慧零售解決方案，在印度共同發表Integrated Retail Solution；也與聯想合資成立LPK公司，積極開拓品牌於全球商業物聯網應用的能見度，以提升市占率為目標，成功拿下亞洲零售餐飲龍頭之一的POS長期合約；旗下美國KIS公司也與Intel及系統整合商合作，推出視覺AI自助結帳系統等解決方案；並與英國O2O智能軟體合作夥伴Doddle共同推出線上購買線下退貨(Buy Online Return In Store, BORIS)軟硬整合的解決方案。