夜市射氣球竟然要花5200元？一名女子與男友日前去台南某夜市玩射氣球，沒想到店家竟用話術騙錢，最後被要求付5200元，還說沒有現金可以轉帳，甚至威脅「讓你走不出台南」，女子感到不可思議，不少網友也指出，這家是出了名的黑心店家。

這名女網友在臉書「爆料公社」發文，與男友日前到台南某夜市射氣球，在射的過程中店家不停干擾客人、走來走去又補氣球，害他們差點射到人。射完一局後，店家開始用話術「再給你一次機會中一個就有大隻娃娃」，並遞上標靶，原PO誤以為是店家招待，但其實每次都被算錢。

原PO表示，一開始她與男友說要先付帳再玩，但店家說不用急著給，沒想到最後卻被店家的話術坑錢，要求付5200元，還備好帳戶牌子要原PO與男友沒現金就轉帳，他們反應不合理後，店家還改口說不然打折2600元，過程中兩名男子還威脅他們「不然想怎麼樣」、「讓你走不出台南」，最後元PO花錢消災付了2600元，氣炸「店家還會問你哪裡人，外地的被當盤仔，越想越奇怪夜市還會有給你轉帳的牌子」，回家爬文才知這家店是出了名的黑心。

原PO發文後，不少人表示都被這家店騙過。(翻攝自爆料公社)

文一PO出後不少網友表示也被騙過，分享他們的遭遇：「他們說自己有裝攝影機，但是出事情都說攝影機壞掉」、「店家會問是哪裡來的？外地人就會被盤」、「我一直強調老闆你要不要站遠一點，連哄帶騙的叫人玩了一局又一局」、「5200在一般的射氣球攤位，可以射到手臂脫臼了吧」、「不管哪一個類型的攤位，只要消費方式沒講清楚的一律不碰」。