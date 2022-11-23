台北市長藍綠白「三腳督」競爭激烈，外界認為投票率將對勝敗有極大影響，無黨籍候選人黃珊珊23日赴松江市場掃街前受訪指出，此次選舉對台北而言很重要，尤其三股勢力旗鼓相當，應該會讓更多人想出來投票，呼籲民眾仔細思考，「投下去是要接受4年的口水，還是要投給4年會做事的人。」

選前衝刺，藍綠自昨日展開12行政區車隊掃街，不少里長帶著選民熱情迎接，黃珊珊則馬拉松式走遍各大商圈、夜市及市場，明後天才會開始出動車隊。黃珊珊表示，車掃目的是跟民眾互動，期能開心選舉快樂投票，動員很多人固然熱鬧好看，但車掃重點並非比人氣、限縮在同溫層，而是多和民眾接觸，花時間讓選民知道自己的理念。

談及是否擔心投票率低，黃珊珊說，這點要看市民對政治的關心程度，而本次選舉對台北而言很重要，選民要在三股勢力旗鼓相當做出最好選擇，她認為會讓更多人想出來投，若26日不投票就是放棄未來4年，27日醒過來將後悔。 黃珊珊說，「希望所有民眾想一想，投票不是為了那一天，也不是為了一天的激情，投下去是要接受4年的口水，還是要投給4年會做事的人。」