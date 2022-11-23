由富邦證券輔導的倍力（6874）24日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股40元，自24日起開始競價拍賣到28日，30日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.2倍，即48元為承銷價格上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，倍力公司此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2,143千股，公開申購計有585千股，競拍底價每股訂為40元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.2倍為承銷價格上限，訂於12月2日開始公開申購。

倍力公司成立於民國88年，主要從事經銷國際軟體品牌資料庫及數位轉型相關應用軟體、經銷軟體之技術應用、專業整合與顧問諮詢等服務，及自有研發財務報告書自編軟體與碳盤查管理平台之銷售，主要銷售客戶為臺灣上市櫃公司、金融機構及政府機關，銷售客群及服務產業十分多元，為國內提供數位轉型與ESG轉型解決方案廠商。

倍力公司111年前三季營業收入為12.66億元，毛利率為11.84％，每股稅後盈餘2.98元，111年發放現金及股票股利達4.5元。